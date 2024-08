Gerardina Trovato, in programma a Letojanni un abbraccio in musica

il concerto

Una delle apparizioni televisive storiche di Gerardina Trovato dalla Sicilia su proiezione nazionale è quella di da Piazza Duomo a Catania per “Trenta Ore per la vita”, targata 22 Settembre 1995. Insieme alla conduttrice Patrizia Rossetti, Gerardina ha cantato a livello nazionale «dalla sua città» per contribuire alla raccolta fondi della storica kermesse .di solidarietà, condotta allora da Lorella Cuccarini e Marco Columbro.

A distanza di quasi 30 anni, in un vero scambio di dare e avere che a volte la vita propone, la gara di solidarietà stavolta è scattata a suo favore a volere di fan, grazie ad un tam-tam su tik-tok. Si evolvono i mezzi di comunicazione ma l’affetto nei confronti di Gerardina è rimasto immutato ed è bastato un video-messaggio per una richiesta dell’’artista di «non essere abbandonata» per essere avvolta invece da un’ondata d’affetto davvero globale, ma anche reale. In questo senso, oltre a risalire le classifiche di Spotify con i suoi storici pezzi, nella ultime settimane sono aumentate anche le richieste di partecipazione dell’artista nei live di tutta l’isola, condividendo anche l’appello social lanciato della Pagina Facebook “Catania..dà spettacolo” perché lo spettacolo più bello è quello di una “rete” che sa fare comunità a livello di integrazione sociale.