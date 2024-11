Gianna Nannini: due rock show per l’estate 2025

Il tour

Concerti a Catania e Palermo

La prossima estate inizia ad arricchirsi dei nomi che si esibiranno live in Sicilia per la nuova stagione di concerti a Catania e Palermo. La prima grande artista presente sarà l’icona del rock Gianna Nannini che annuncia oggi 8 nuovi appuntamenti del ‘Sei nell’anima – Festival European Leg 2025″, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna attraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show.