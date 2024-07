Gigi Finizio, la star del neomelodico che canta l’amore

L'intervista

Il popolare cantante arriva in Sicilia, con quattro concerti, per il suo tour Storie

Senza alcun baccano promozionale, soltanto con la sua scrittura, è riuscito a mantenere l’affetto dell’enorme pubblico che lo segue da decenni.

Gigi Finizio, figlio della Napoli melodica, ha generato uno status artistico cantando sentimento, tramite coerenza e personalità, lontano da momenti effimeri, chimere transitorie.

“Storie”, il recente tour viaggiante per l’Italia, in questi giorni tappe a Palermo,19/20 luglio – Teatro di Verdura, Catania 23 luglio – Villa Bellini, Milazzo 25 luglio – Castello di Milazzo, è l’occasione per incontrarlo:

Canzoni che descrivono le tue radici partenopee

Desideravo un riscontro che non fosse esclusivamente napoletano, ho assorbito le nobili tradizioni della mia città, ho reso i mie brani duttili per espanderle al di là dei confini regionali

Il segreto per mantenere nel tempo l’affetto del pubblico

Sono rimasto placido e sereno nei confronti della macchina del successo, distante da atteggiamenti o movenze da star, la mia ricchezza è l’affetto della gente

Il duetto con “Giorgia” in “I’te vurria vasà”

Un buon cesello da conservare nel cassetto della memoria

Il festival di Sanremo con Pippo Baudo

Un fuoriclasse della televisione, i tempi, le attenzioni al minimo dettaglio

Roberto Murolo e Pino Daniele