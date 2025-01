Golden Globe, tutti i vincitori da The Brutalist a Emilia Perez

cinema

Beffato Vermiglio di Maura Delpero

Al primo test della stagione dei premi di Hollywood, Emilia Perez e The Brutalist sono emersi come i migliori film del 2024 nelle rispettive categorie, musical/commedia e film drammatico. Il film di Jacques Audiard recitato in spagnolo e candidato ufficiale dalla Francia, ha vinto il Golden Globe anche per il miglior film non in inglese spiazzando Vermiglio di Maura Delpero che l’Italia ha scelto per essere rappresentata agli Oscar.

Premio speciale della giuria a Cannes, il musical su un narcotrafficante messicano che cambia sesso era arrivato alla serata dei Golden Globes con dieci nomination. E’ stata premiata Zoe Saldana come miglior attrice non protagonista – ma non Karla Sofia Gascon che sarebbe stata la prima trans a vincere come migliore attrice – e la canzone El Mal. Audiard, approdato in finale con ben cinque candidature a titolo personale, ha ringraziato la giuria dei Globes «per aver celebrato questa idea di follia».In onda dal Beverly Hilton sulla Cbs in una diretta punteggiata da spot sui nuovi farmaci antipeso, la serata ha dato ragione a Audiard, ma anche Brady Corbet, premiato per la regia di The Brutalist assieme al protagonista Adrian Brody.