Gran finale per il Festival Contrappunto: a Catania la festa siciliana del contrabbasso

musica

Continuano gli appuntamenti della terza edizione di “Contrappunto”, il festival internazionale che l’Orchestra Scontrino e AreaSud dedicano ogni anno ad Antonio Scontrino, esemplare musicista, didatta e compositore siciliano.

Sabato 23 novembre avrà luogo la seconda festa siciliana del contrabbasso, il Concerto per Bass Band che ha raccolto giovani e meno giovani strumentisti che si sono cimentati in ensemble di contrabbassi. Il concerto sarà ospitato nei locali del CUT Unict, grazie alla collaborazione tra l’Università di Catania, con il suo Dipartimento di Scienze Umanistiche, e AreaSud. (ore 19:30, CUT Unict – Piazza Università, 13 – Catania – ingresso gratuito).

La terza edizione di Contrappunto, che vede la direzione artistica del M° Nicola Malagugini, si concluderà con la seconda esecuzione del concerto sinfonico “Il Gigante e la Bambina” domenica 24 novembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Domenico a Catania. Questa volta, per dirigere le sinfonie di Farrenc e Beethoven, la bacchetta sarà affidata alla direttrice britannica Cayenna Ponchione-Bailey. Impegnata nell’integrazione di giustizia sociale e sostenibilità ambientale nella musica, con iniziative audaci che affrontano problemi globali, è nota per il suo sostegno alla musica che tratta tematiche ambientali e sociali, avendo commissionato e diretto numerose composizioni su questi temi, tra cui progetti legati alla sicurezza idrica globale.

Inoltre, sono stati numerosi i giovani che hanno partecipato con entusiasmo alla Masterclass di contrabbasso, tenuta dal M° David Desimpelaere. Primo contrabbasso presso la “Luzerner Sinfonieorchester” e professore di contrabbasso alla “Hochschule Luzern – Musik” e alla School of Arts di Gent. La sua straordinaria presenza a Catania è stata un’ottima occasione per consentire il perfezionamento e lo studio dello strumento per molti giovani strumentisti.

“Per un giorno Catania diventa la capitale siciliana del contrabbasso” – afferma il direttore artistico Malagugini. “La conclusione della masterclass del maestro David Desimpelaere confluisce in questa serata dove il contrabbasso suonato dagli studenti del conservatorio di Catania, di Caltanissetta e da giovanissime promesse è protagonista in brani con due, tre, quattro contrabbassi, in arrangiamenti di musica di vari periodi”.