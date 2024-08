Holi Dance Festival per la prima volta in Sicilia a settembre

il concerto

Con special guest Dj Padre Guilherme

Il 7 settembre con special guest Dj Padre Guilherme “Holi Dance Festival ” il tour del più grande festival dei colori sarà il 7 settembre all’Arena Capo Peloro di Messina.

Special guest del Festival a Messina sarà Padre Guilherme Peixoto, il sacerdote portoghese con una passione coinvolgente per la musica house e techno divenuto ormai conosciutissimo come Dj. Suo il remix techno che ha fatto ballare un milione e mezzo di ragazzi radunati per la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona lo scorso agosto e che ha preceduto la messa finale della Gmg con papa Francesco.

Durante un incontro in Vaticano, Padre Guilherme aveva chiesto proprio a papa Francesco di benedire le sue cuffie. Insieme a lui, alcuni tra i più importanti dj di Messina e dintorni si alterneranno in consolle per far ballare e intrattenere il pubblico. Tanti artisti, musica e divertimento, dalle ore 17 fino a notte fonda. Ogni ora un countdown collettivo, ogni ora un’esplosione di colori! Holi Dance Festival è una manifestazione che porta l’antica festa dei colori indiana, espressione di gioia e felicità, nelle maggiori città italiane. L’evento a Messina è organizzato da Unconventional Events in collaborazione con Puntoeacapo, GG Entertainment, Il Botteghino e con il patrocinio del Comune di Messina, guidato dal guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini.