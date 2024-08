I Pooh arrivano a Catania con “Amici X sempre” e poi il viaggio per Palermo

I concerti

Domani e domenica doppio appuntamento durante rassegna etnea "Sotto il Vulcano Fest"

Due concerti a Catania e uno a Palermo per i Pooh, impegnati nel fortunato tour “Amici X sempre – Estate 2024” che farà tappa nel capoluogo etneo sabato 17 e domenica 18, alla Villa Bellini, nell’ambito dell’altrettanto fortunata rassegna “Sotto il Vulcano Fest”, organizzata da Puntoecapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune e inserita nel “Catania Summer Fest”.

Martedì 20, poi, sarà la volta del Velodromo di Palermo, nel contesto della kermesse “Dream Pop Fest”, anche questa curata da Puntoecapo e direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in questo caso con a fianco il Comune palermitano. Quelli previsti sull’Isola sono 3 degli oltre 25 “live” programmati nelle location più belle d’Italia per l’immarcescibile band nata da un’idea di Valerio Negrini. In oltre mezzo secolo di carriera, i Pooh hanno venduto più di 100 milioni di dischi ed ottenuto un elenco infinito di premi e riconoscimenti.

“Dopo quasi 60 anni di carriera – dicono all’unisono i membri del gruppo – abbiamo fatto concerti in tutto il mondo, ma questo tour è davvero speciale. Quando ci hanno detto che avremo suonato nei luoghi più belli d’Italia abbiamo detto: dove dobbiamo firmare? Uno show dove la bellezza di queste location uniche farà da cornice ai grandi successi della nostra carriera per quasi tre ore di live. L’emozione è sempre tanta, anche dopo tutti questi anni, il palco, poi, è sempre stata la nostra prima casa e ci dà ancora oggi una scarica di adrenalina incredibile. È il posto in cui siamo davvero a contatto con quel pubblico che ringraziamo ogni giorno da quasi 60 anni per il sostegno e l’amore che ci dà. Crediamo – aggiungono i Pooh – che una carriera così lunga abbia diversi ingredienti: passione, sacrificio, dedizione, la gavetta, quella vera. Abbiamo sempre lavorato tanto, sacrificando anche un po’ delle nostre vite private e poi come in ogni cosa ci vuole un pizzico di fortuna. Affrontiamo queste location con tantissimo rispetto e con tanta meraviglia, per noi suonare in posti del genere, che tutto il mondo ci invidia è un grandissimo onore. Abbiamo deciso infatti di mantenere un palco minimal per non coprire la bellezza di ciò che ci circonda”.

Quindi, uno sguardo al passato, rivolto a chi, purtroppo, non è più tra noi. “Con la scomparsa di Valerio e di Stefano abbiamo perso sicuramente due fratelli – osservano – nella vita e nel lavoro. Ma loro in realtà sono sempre con noi sul palco, Valerio e Stefano erano i nostri poeti, hanno scritto successi immortali che noi portiamo tutte le sere in scena, e non smettiamo mai di ricordarli. Ogni sera sul palco c’è un momento in cui Stefano canta sul ledwall alle nostre spalle e noi lo accompagniamo”.