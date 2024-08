“I Sansoni” dal web ai teatri: tre tappe in Sicilia

lo spettacolo

Chi lo ha definito il “duo comico più virale del web” non ha sbagliato di certo, considerato il successo riscosso su questo fronte – e non solo – da “I Sansoni”, al secolo Fabrizio e Federico Sansone, un tandem “familiare” davvero esilarante.

“Sogno a tempo determinato” il titolo del nuovo spettacolo dei due comici che tornano nella loro Sicilia (sono di origini palermitane) per tre eventi: il 26 settembre all’Arena-giardino “Corallo” di Messina, il 28 al Teatro di verdura di Palermo ed il 30 al Cortile Platamone di Catania. Biglietti disponibili sui siti www.puntoeacapo.uno e www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati. Le tre date del tour, prodotte da Vivo Concerti, sono organizzate da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, Il Botteghino e GG Entertainment, il Comune di Palermo e quello di Catania nell’ambito della fortunata rassegna “Catania Summer Fest 2024”, il tutto con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. “I Sansoni”, interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica, si interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato?”. Fabrizio e Federico Sansone, in arte “I Sansoni”, sono due attori e creator siciliani.