Il Conservatorio “Vincenzo Bellini” protagonista del concerto di gala all’Ateneul Român di Bucarest

Epifanio Comis dirige l’Orchestra Sinfonica nel tempio della musica romena con un repertorio d’eccellenza

Terzo traguardo internazionale per un 2024 da incorniciare per l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, ancora impegnata in importanti tournée. Questa sera, diretta da Epifanio Comis, si esibirà infatti all’Ateneul Român di Bucarest per il tradizionale concetto di gala, promosso e organizzato dalla Fundația Solidaritatea Culturală pentru România – ARS XXI, insieme al Ministero della Cultura della Romania, in collaborazione con la Filarmonica “George Enescu” di Bucarest, mentre la partecipazione della Orchestra etnea è supportata dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

L’Ateneul Român, vero e proprio tempio della musica romena e centro nevralgico della vita musicale della nazione dell’Est, è stato inaugurato nel 1888, su progetto dell’architetto francese Albert Galleron. Riconosciuto come simbolo della cultura rumena, dal 2007 è iscritto nell’elenco dei siti del patrimonio europeo. L’edificio, in stile neoclassico, vanta una sala da concerti con decorazioni d’eccezione: un affresco di 75 metri quadrati di Costin Petrescu si estende lungo tutta la sala e raffigura momenti salienti della storia rumena, a cominciare dalla conquista della Dacia dell’imperatore romano Traiano fino alla creazione dello stato rumeno, nel 1918.

Per il Conservatorio si tratta dell’ennesimo riconoscimento di un’attività d’eccellenza: «L’Orchestra Sinfonica, voluta dal Direttore Comis, è il fiore all’occhiello del nostro Conservatorio – chiosa il Presidente, Carmelo Galati. Siamo onorati e felici degli inviti che, nel giro di pochi mesi, l’hanno vista protagonista di concerti tenuti in prestigiose rassegne e sale da concerti in Slovenia e in Estonia, dal Festival di Lubiana alla Filharmonia e all’Arvo Pärt Center di Tallinn. Un percorso virtuoso di cui sono protagonisti i nostri straordinari studenti, e che li vede parte attiva di un processo di internazionalizzazione ormai felicemente irreversibile».