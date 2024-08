Il meglio del jazz italiano incanta all’alba la collina del Parco di Selinunte

Musica

Hanno sfiorato le 250 presenze, tra i numeri più alti degli ultimi anni, i visitatori che stamattina sono entrati all’alba nel Parco di Selinunte, dove proprio oggi è stata annunciata la scoperta di un nuovo piccolo tempio. Seguendo gli archeologi per la visita guidata, si sono ritrovati in un’atmosfera mistica, quasi irreale. E quando la luce dell’alba ha invaso la collina, come fantasmi bianchi sono apparsi i musicisti, il meglio del jazz italiano: canzoni popolari, poesie, preghiere interpretate dalla tomba di Flavio Boltro, dal contrabbasso di Enzo Pietropaoli e dal sax di Max Ionata, oltre alla voce di Marina Bruno, poi riuniti in un concerto finale di saluto al giorno.