Il “Piano Solo Tour” di Giovanni Allevi arriva in Sicilia con due tappe

Concerti

“La musica è la rivincita sul male” racconta l’artista e compositore marchigiano, tornato a suonare dopo una lunga malattia

Un viaggio musicale che lo sta portando nei teatri di tutta Italia, uno spettacolo che ha una tale forza musicale da evocare emozioni profonde e atmosfere suggestive. Il “Piano Solo Tour” di Giovanni Allevi è un’occasione per ascoltare i brani più celebri della sua carriera, ma anche nuove composizioni nate dalla sua inesauribile creatività, un dialogo tra l’artista e il pubblico, in cui la magia del pianoforte e l’intensità delle sue note daranno vita a momenti di rara bellezza. Il compositore, noto per il suo stile inconfondibile che unisce musica classica e contemporanea, sarà in concerto l’8 febbraio al teatro Pirandello di Agrigento e il 10 al teatro Massimo di Palermo, quest’ultima data è organizzata dalla Showbiz di Mario e Giampaolo Grotta.