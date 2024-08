Il produttore Andrea Iervolino padre con maternità surrogata

agenzia

"Da single quasi impossibile adottare". Ovuli della socia cinese

ROMA, 23 AGO – Andrea Iervolino, produttore cinematografico internazionale noto per “Lamborghini – The man behind the legend”, “Ferrari” con Adam Driver e Penelope Cruz, diventerà padre tramite la maternità surrogata e darà vita al suo primogenito Aixi Iervolino. Una scelta che ha condiviso con la sua business partner cinese, a cui appartengono gli ovuli, che lo ha condotto fino a Los Angeles, dove verrà condotta la gravidanza per conto di terzi da una madre surrogata, appunto. “Capisco che questa scelta può sembrare innaturale, e che in tanti percepiscono la maternità surrogata come una distorsione artificiale di un processo generativo naturale. Ma in realtà – ha commentato Andrea Iervolino – questa scelta costituisce per me un atto di grande amore, e sono convinto che ogni innovazione possa essere utilizzata sia contro ma anche a favore dell’umanità, come in questo caso. Avrei di gran lunga preferito adottare, ma da single è quasi impossibile”.

