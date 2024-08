Il tour estivo di Tony Hadley (ex leader degli Spandau Ballet), stasera a Palermo e domani a Catania

i concerti

Mad About You Tour con la sua Fabulous Th Band

Accompagnato dalla Fabulous Th Band, Tony Hadley farà tappa in Sicilia stasera, al teatro di Verdura di Palermo e domani alla Villa Bellini di Catania. Dopo il successo di The Big Swing tour, il tour swing in 3 date tutto sold out, in cui ha presentato anche i brani del nuovo disco swing “The Mood I’m In”, l’ex leader degli Spandau Ballet, una delle voci più autorevoli della musica mondiale, torna per l’estate ai concerti rock con il Mad About You Tour con la sua Fabulous Th Band.