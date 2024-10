Inaugurata la libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi

agenzia

Perna, 'a Roma molta saggistica, ma spazio anche ai giovani'

ROMA, 23 OTT – È pronta per aprire al pubblico la nuova libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi, a Roma, inaugurata stamattina (ma visitabile da domani) alla presenza dell’amministratore delegato di Mondadori Retail, Carmine Perna, e dell’assessore dimissionario alla Cultura, Miguel Gotor. Una scelta strategica perché situata nel cuore pulsante della capitale, ma che risponde anche a un progetto che oltre a toccare “altre gallerie e grandi piazze” delle principali città italiane, ha spiegato Perna, ha finora fatto nascere librerie anche “in luoghi molto piccoli, remoti, come comuni di 10mila abitanti”. Per quanto riguarda Roma, “è una città in cui si legge molta saggistica – ha proseguito l’Ad – ma ha anche un’anima turistica a cui bisogna pensare”. Un intero piano sarà inoltre dedicato ai più giovani e alla musica, anche se resta il fatto che “questo è un luogo in cui è difficile capire chi passerà, sicuramente lettori con abitudini molto diverse”. Gotor, invece, ha ricordato che probabilmente questa “sarà l’ultima volta” in cui è delegato. Ma “mi fa piacere esserlo in un luogo che si apre ed è dedicato ai libri e, quindi, alla cultura”, ha aggiunto, “un atto di resilienza rispetto alla turistificazione mordi e fuggi nelle città italiane”. Stasera è previsto un altro evento a cui sarà presente anche la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi.

