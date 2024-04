Italia a Cannes con Sorrentino, Minervini e omaggio Mastroianni

agenzia

Per la Palma d'oro c'è Parthenope.

ROMA, 11 APR – Parthenope di Paolo Sorrentino con Gary Oldman protagonista e Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Stefania Sandrelli nel cast è in anteprima mondiale in gara per la Palma d’oro al 77/o festival di Cannes (14-25 maggio 2024), unico film italiano. Lo ha annunciato oggi in conferenza il delegato generale Thierry Fremaux in un cartellone dove trova spazio il cinema di tutto il mondo. Altro italiano, in concorso a Un certain regard, è Roberto Minervini con I dannati. Ed in gara per la Palma d’oro, seppure diretto dal francese Christophe Honorè c’è da sottolineare nell’anno del centenario Marcello Mio, un film dichiarato omaggio al grande Mastroianni con Catherine Deneuve e Chiara Mastroianni nel cast.

