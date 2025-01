Jimmy Kimmel si commuove e attacca Trump sui roghi a Los Angeles

agenzia

Il comico torna live:tutti conosciamo qualcuno che ha perso casa

LOS ANGELES, 14 GEN – Il ‘Jimmy Kimmel Live’ è tornato in onda lunedì dopo aver sospeso la produzione giovedì a causa degli incendi che stanno devastando Los Angeles. Nel monologo d’apertura, Kimmel non è riuscito a trattenere la commozione parlando ai collaboratori del programma che sono evacuati o addirittura hanno perso la casa. “È stata un settimana spaventosa, stressante qui nella città dove lavoriamo, dove viviamo, dove i nostri figli vanno a scuola. Tutti noi angelinos conosciamo qualcuno la cui casa è andata in fumo”, ha detto il comico. Il quattro volte presentatore degli Oscar ha anche attaccato Trump: “Non voglio entrare nel merito di tutte le cose vili, irresponsabili e stupide che il nostro presunto futuro presidente e la sua banda di farabutti hanno scelto di dire nel nostro momento più buio e terrificante. È disgustoso, ma non sorprende”. Nel retro del teatro sull’Hollywood boulevard da cui va in onda lo show serale di Abc, Kimmel e la sua squadra hanno aperto da ieri un centro di raccolta di aiuti per gli evacuati.

