La lezione di Scorsese a Polizzi Generosa alla ricerca delle sue radici per realizzare un docufilm

Registi

Il regista insignito della cittadinanza. «Mi sento onorato, ma non chiamatemi maestro, non si usa in America»

Oggi cittadino onorario di Polizzi Generosa, già cittadino italiano dal 2018, Martin Scorsese nel paese dei suoi avi, sulle Madonie, affacciandosi dall’incantevole belvedere della SS. Trinità, si chiede cosa avrà spinto il diciannovenne Francesco Paolo Scozzese (cognome storpiato negli Usa in Scorsese), che sarebbe divenuto suo nonno, a emigrare in America agli albori del Novecento.

I genitori emigrati

Era il 1907 e durante la grande migrazione negli Usa, tra il 1890 e il 1913, nove su dieci migranti erano siciliani. I genitori del regista nel divertente documentario “Italianamerican” (1974) proiettato al cinema Cristallo di Polizzi che ha emozionato molto il pubblico, raccontano la grande migrazione. Nella lunga fila davanti al cinema anche lontani o sedicenti parenti carichi di dolci e altri omaggi, molti giovani.Polizzi ha dato i natali a diverse personalità: il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro segretario di Stato vaticano, l’attore Vincent Schiavelli, lo stilista Domenico Dolce.

L’incontro con il Papa

Un incontro-masterclass col grande regista italoamericano si svolge al cinema sotto forma di conversazione con Giuseppe Tornatore (non a caso il titolo è “Dalle radici all’orizzonte”). In platea le tre figlie (la minore, Francesca, in prima fila intenta a filmare) e lo staff tecnico per le riprese di un docufilm ispirato a Scorsese dal Papa. In Vaticano lo scorso gennaio Scorsese ha parlato a Bergoglio del nuovo film in cantiere su Gesù, il Papa ha chiesto al regista (che sente forte il richiamo per il tema della fede di cui parla nel libro firmato col gesuita sottosegretario vaticano per la cultura Antonio Spadaro, “Dialoghi sulla fede” La nave di Teseo), se volesse aderire al progetto Aldeas Scholas (movimento creato da Bergoglio quand’era arcivescovo di Buenos Aires). Il regista ha detto sì e così Polizzi Generosa è inclusa tra i 5 luoghi di diversi continenti per raccontare la storia rappresentativa di una piccola comunità, simile ad altre dei Sud del mondo, in aree marginali ma ricche di identità. «Il cinema può essere strumento di riscoperta e ritorno alle radici», gli ha detto il Papa.

L’importanza delle radici