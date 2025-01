L’omaggio del Teatro Massimo a Liliana Segre nella Giornata della Memoria

Palermo

Protagonista del racconto, tratto da «Fino a quando la mia stella brillerà», è l’attrice Margherita Mannino

Con le parole di Liliana Segre, tratte dal libro «Fino a quando la mia stella brillerà», scritto con Daniela Palumbo, la Fondazione Teatro Massimo rende omaggio alla Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio, alle ore 10:00 e alle 11:45. Lo spettacolo, attraverso un linguaggio coinvolgente e adatto a un pubblico di ragazzi, ripercorre la vicenda toccante della bambina ebrea sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz che oggi, senatrice a vita, si dedica alla testimonianza dell’olocausto soprattutto tra i ragazzi. Racconta di un’infanzia felice e spensierata, quella di Liliana bambina, di un’adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una prigionia che si fatica ad immaginare. Di un ritorno difficile, faticoso, e di un amore, infine, che fa rinascere.

Protagonista del racconto è l’attrice Margherita Mannino, in una messa in scena che conta sulla drammaturgia di Daniela Palumbo e la regia di Lorenzo Maragoni che nelle note di sala dice: «La cultura resta l’unico strumento per combattere l’odio, la violenza, la discriminazione.