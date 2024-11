Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi a Ballarò, tra i banchi di frutta e verdura il backstage della serie Tv “The Bad Guy”. Il video

Palermo

I due attori a passeggio raccontano aneddoti sullo storico mercato. La seconda stagione in onda dal 5 dicembre su Amazon

Dopo averci conquistato nella prima serie già dalla prima puntata con il crollo del Ponte sullo Stretto, la cui costruzione era stata appaltata ad aziende vicine alla mafia, The Bad Guy, acclamata, originale e sicilianissima serie dark comedy diretta Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, torna con la nuova attesa seconda stagione, in esclusiva su Prime Video da giovedì 5 dicembre. Una serie innovativa e spiazzante che sfida tutta la retorica del “genere”, punta sul grottesco, sulla risata (amarissima), sull’eccesso, anche splatter, tarantiniano (e resta ancora al di sotto della nostra realtà, spesso più mostruosa).

Ad annunciare la nuova serie sono proprio i protagonisti, Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, nel “Ballarò Tour”, un inedito backstage girato sul set, nel più antico e vivace mercato di Palermo, Ballarò. Tra banchi di frutta e verdura, incursioni dei registi e comparse della serie, Lo Cascio ci fa da guida con Pandolfi in una passeggiata sui generis nel caratteristico mercato del centro storico palermitano, raccontando aneddoti dal Grand Tour di Goethe e il Conte di Cagliostro e passando per il settecentesco Arco di Cutò.

La prima stagione di The Bad Guy, premiata da pubblico e critica (stasera in chiaro su Rai2 alle 22.35 il quinto episodio), ha protagonista lo straordinario Luigi Lo Cascio, il “cattivo ragazzo”, del titolo. Non c’è più bisogno del tritolo per sbarazzarsi di un magistrato, basta screditarlo, incolparlo, montare accuse. E così Nino Scotellaro, pm siciliano che ha dedicato la vita alla lotta contro Cosa nostra viene incastrato dal boss latitante cui dà la caccia da anni. Condannato ingiustamente per mafia, senza più speranze e ceduto morto, decide di vendicarsi.

La seconda stagione si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato (vi ricorda qualcosa?). Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L’archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro, una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà ad impossessarsene.

Nel cast della seconda stagione anche Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio, Alessandro Lui, Antonio Zavatteri, Guia Jelo, Bebo Storti, Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola.