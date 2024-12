Mara Sattei lascia, era ultima cantante Capodanno di Roma

agenzia

''non trovo corretto impedire ad un artista di esibirsi''

ROMA, 18 DIC – ”Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch’io non prenderò parte all’evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione”. Così Mara Sattei su Instagram, anche lei dopo l’esclusione di Tony Effe lascia il Concerto di Capodanno di Roma. Era l’ultima cantante rimasta sul palco del Circo Massimo dopo l’esclusione di Tony Effe e l’autoesclusione polemica di Mahmood.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA