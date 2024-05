Marracash, il “MarraStadi 2025” ha una tappa in Sicilia

il concerto

Il tour nell'isola il 5 luglio

E’ il primo rapper a fare un tour negli stadi d’Italia. Marracash sarà il 5 luglio allo stadio San Filippo Neri – Franco Scoglio di Messina, pronto a conquistare il pubblico con la sua musica travolgente.

Marracash è l’artista delle sfide, l’artista dei record, l’artista che ama porsi obiettivi sempre nuovi e che, puntualmente, conquistano pubblico e critica con un successo senza precedenti. Dopo aver vinto una Targa Tenco e creato un festival unico per il rap italiano, adesso è pronto a segnare un nuovo grande primato: arriva MarraStadi 2025 e Marracash sarà il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani. L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro.