Maurizio Lastrico arriva in Sicilia con il suo nuovo spettacolo teatrale

Lo show a Catania e Palermo

Attore, comico, cabarettista, Maurizio Lastrico debutta a Zelig nel 2010 con gli sketch recitati in stile dantesco, che saranno il suo modo più caratteristico di esibirsi a Zelig anche successivamente, lo stesso anno porta in tournèe lo spettacolo “Quando fai qualcosa in giro dimmelo”, poi Facciamo che io ero io, con la regia di Gioele Dix.

Il debutto al cinema avviene in “Sole a catinelle” di Checco Zalone ma è grazie al pubblico ministero Marco Nardi nella serie tv “Don Matteo” che diventa popolare. La sua solida formazione teatrale e una altrettanto proficua vita cabarettistica si fondono insieme per cercare di raccontare “semplicemente l’essere umano in “Sul Lastrico” il suo nuovo spettacolo teatrale che arriverà in Sicilia con due date organizzate dalla Live Spettacoli e Show Biz di Mario e Giampaolo Grotta: il 23 febbraio 2025 al teatro Metropolitan di Catania e il 24 febbraio al teatro Golden di Palermo. Chiunque conosca Maurizio Lastrico associa i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistano il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare. In questo nuovo spettacolo parlerà della sua vita e della sua carriera, giocando sempre le rime dantesche ma non solo coinvolgendo il pubblico ad interagire durante lo spettacolo.