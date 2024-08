Mazzi, i documenti processuali del Vajont resteranno a Belluno

agenzia

fascicolo della tragedia nell'Archivio di Stato, ora a L'Aquila

ROMA, 13 AGO – “I 5205 documenti processuali relativi alla tragedia del Vajont resteranno per sempre custoditi a Belluno, nell’Archivio di Stato”. Lo comunica il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che aggiunge: “Il decreto, firmato dal Direttore generale Archivi, Antonio Tarasco, stabilisce la destinazione del fascicolo che, riportandolo a casa, onorerà la memoria delle vittime e contribuirà a rafforzare l’identità culturale e la coesione sociale della comunità bellunese. La memoria è un moto attivo, è la capacità di dare un luogo fisico alla storia. La digitalizzazione del fascicolo, inoltre, aiuterà a tenere vivo quel ricordo per tutti gli italiani”. La copia digitale integrale del fascicolo è consegnata all’Archivio di Stato de L’Aquila: l’intervento di digitalizzazione è stato realizzato nell’Archivio di Stato di Belluno, mentre la pubblicazione nei sistemi archivistici nazionali è stata curata dall’Istituto centrale per gli Archivi.