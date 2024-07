Mediaset svela i palinsesti invernali: torna “La Talpa” con un cast di vip e conduce la catanese Diletta Leotta

TV

Diletta Leotta fa il suo ingresso in Mediaset. La conduttrice etnea sarà al timone de “La Talpa” che tornerà in autunno (probabilmente da metà ottobre) con un cast vip. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, alla presentazione dei palinsesti 2024/2025. “Dimenticate le passate edizioni del reality, quella che andrà in onda sarà molto innovativa e sperimentale”, ha aggiunto l’ad del Biscione.

La sperimentazione riguarderà anche la messa in onda: “Il reality andrà in onda prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5 con un rimbalzo tra i due canali (che avranno entrambi pezzi esclusivi) fino allo svelamento finale che andrà in onda prima su Canale 5: la riteniamo una scelta coraggiosa ma giusta, un segno di modernità”, ha continuato Berlusconi. “L’esperimento di Viola come il mare 2 (trasmesso in anteprima su Mediaset Infinity, nda) ci ha dato molto in termini di ascolto e di ricavi pubblicitari – ha spiegato -. Adesso lo ripeteremo con un reality»

I palinsesti

Tante novità ma soprattutto tante conferme per i palinsesti Mediaset 2024/2025, presentati a Cologno Monzese.

«Il Day Time fortissimo viene confermato» ha assicurato Federico Di Chio, direttore marketing strategico del gruppo Mediaset, introducendo la prossima stagione. Nel Day Time torneranno su Canale 5 “Amici”, “Verissimo”, “Mattino Cinque”, “Forum”, “Beautiful”, “Grande Fratello”, “Uomini e Donne”, “Pomeriggio Cinque”, con Myrta Merlino confermata alla conduzione, “La Ruota della Fortuna”, “Avanti un Altro” “Caduta Libera” e ‘Striscia La Notizià, oltre al TG5.

Italia 1 conferma invece Studio Aperto e Sport Mediaset, Csi, Ncis, Ncis Los Angeles Chicago P.D., I Simpson e Chicago Fire. Quanto a Rete 4, oltre al Tg4, trovano conferma Tempesta d’Amore, Mattino 4, La signora in giallo, Lo sportello di Forum, Tg4 Diario del Giorno e poi il grande cinema di Retequattro. “La fiction è ovviamente una gamba fondamentale dell’offerta della rete. Noi ci puntiamo molto: stiamo investendo sempre di più – ha spiegato Di Chio -. Siamo anche molto soddisfatti dei risultati ottenuti con la nuova linea della fiction”.

Dieci titoli, tra cui gli inediti “Fratelli Corsaro” con Beppe Fiorello, “La regola del gioco” con Alessandra Mastronardi, “Alex Bravo” con Marco Bocci, “Le onde del passato” con Anna Valle, “Tutto quello che ho” con Vanessa Incontrada, e il ritorno de “I Cesaroni” con Claudio Amendola. E poi le nuove stagioni di “Storia di una Famiglia perbene” con Giuseppe Zeno, “Il patriarca” con Claudio Amendola, “Maria Corleone” con Rosa Diletta Rossi e “Buongiorno mamma” con Raoul Bova. Quanto alle fiction internazionali, in prima serata su Canale 5 sono previste “Segreti di Famiglia”, “a Rosa della Vendetta”, “Endless Love” e “Zorro”.

La musica

La rete ammiraglia celebrerà inoltre la grande musica italiana ospitando degli eventi musicali confezionati per la tv. Tra questi il concerto di Vasco Rossi che sarà accompagnato da un’intervista di Claudio Amendola, quello dei Pooh e di Andrea Bocelli, con Michelle Hunziker sul palco, di Annalisa e il ritorno de Il Volo. Su Infinity sbarcherà invece un docu concerto di Laura Pausini, che poi approderà nella tarda primavera su Canale 5. Spazio anche alla comicità.

Torneranno Pio e Amedeo con quattro serate nella primavera del 2025 e quattro nella primavera 2026 e un nuovo progetto, mentre Max Angioni sarà su Italia Uno in Prima serata con ‘Max Working’. “Il nuovo prodotto di Max Angioni è divertentissimo – ha assicurato Di Chio -. È una formula nuova, è un Max che prova a misurarsi con il mondo del lavoro, facendo lo stagista, l’apprendista, l’assunto in prova, situazioni comiche ovviamente esilaranti ed è un programma da cui ci aspettiamo moltissimo”. L’intrattenimento in prima serata di Italia Uno prevede inoltre ‘Italia Uno On Stagè, ‘Zelig Lab’, ‘Pleased to meet yoù e ‘Il Formicaiò. Immancabili ‘Le Ienè, che tornano anche con ‘Insidè e ‘Le Iene Show’ e poi il cinema in prima tv con titoli, tra gli altri, come ‘The Batman’, ‘Minions 2’, ‘Memory’ e Jurassic World Il Dominiò. Anche la Coppa Italia andrà in onda su Italia Uno in Prima serata.

Tra le novità spicca poi un cambio di programmazione nell’access prime time di Retequattro. Paolo Del Debbio prenderà il posto di Bianca Berlinguer a partire da settembre. Del Debbio, inoltre, manterrà la sua prima serata su Rete 4 con ‘Dritto e Rovesciò. Quanto a Berlinguer, raddoppierà la sua esperienza televisiva in prime time. A partire da ottobre farà ‘E’ sempre Cartabiancà in prima serata il martedì e la domenica. “E’ una sfida molto difficile ma siamo fiduciosi perché ha fatto veramente bene sia in access sia in prima serata” ha spiegato Mauro Crippa, direttore generale dell’Informazione di Mediaset. Su Retequattro in prima serata trovano conferma “Quarta Repubblica”,”Fuori dal Coro”, “Quarto Grado”, “Freedom – Oltre il Confine” e “Zona Bianca”. Ricca, come sempre, la programmazione di Canale Cinque per la prima serata con le edizioni autunnale ed estiva di “Temptation Island”, “Tu Sì che Vales”, “Amici”, “C’è Posta per Te”.