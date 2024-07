Michela Giraud arriva in Sicilia a fine anno

Il tour

Arriva il suo nuovo spettacolo “​​Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”

Reduce da un fortunato debutto in Europa con diversi sold out, arriva finalmente in Italia “​​Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”, il nuovo spettacolo di Michela Giraud. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, porterà la stand up comedian nelle principali città italiane da novembre 2024 a gennaio 2025 con due tappe in programma in Sicilia.

A Palermo martedì 3 dicembre 2024, Teatro Al Massimo, l’indomani, mercoledì 4 dicembre lo spettacolo si sposterà a Catania, al Teatro Ambasciatori. Le due date sono organizzate in collaborazione con Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Dopo aver portato il suo spettacolo nella sua prima tournée internazionale in ben sette città europee – tra Amsterdam, Barcellona, Colonia, Monaco, Londra, Bruxelles e Parigi – il tour in Italia di “​​Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco” partirà da Padova giovedì 7 novembre 2024 per concludersi nella sua Roma il 21 gennaio 2025, al Teatro Brancaccio.