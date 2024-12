Neri Pozza, ‘il rilascio di Boualem Sansal è un imperativo’

agenzia

La casa editrice aderisce alla raccolta fondi per spese legali

MILANO, 13 DIC – “Il rilascio di Boualem Sansal è un imperativo non negoziabile. Non deve subire restrizioni e nessuna procrastinazione”: lo scrive la casa editrice Neri Pozza, che pubblica in Italia le opere dello scrittore algerino naturalizzato francese, critico nei confronti degli esecutivi algerini e dell’islam radicale. “Siamo tutti profondamente scioccati e addolorati – si legge nella nota mandata dalla casa editrice dopo che un Tribunale di Algeri ha respinto una richiesta di scarcerazione per Sansal – dall’arresto, dall’incarcerazione e dall’incriminazione del nostro autore Boualem Sansal, vittima di aver difeso, con parole e fatti, la libertà di espressione, la giustizia e l’importanza dei diritti umani, principi fondamentali che dovrebbero essere rispettati da ogni governo. Le azioni intraprese nei confronti di Boualem Sansal violano questi diritti universali”. Neri Pozza invita ad aderire a una raccolta fondi internazionale destinata al pagamento delle spese relative alla difesa di Boualem Sansal.

