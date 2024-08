Noa, “The voice of piece” e i tre concerti in Sicilia per dire no alla guerra in Palestina

il tour

Le date ad Aidone, Zafferana e Segesta

Noa, al secolo Achinoam Nini, una delle artiste più apprezzate della musica israeliana che con la sua voce unisce jazz, rockamericano e influenze mediorientali superando così le barriere culturali e linguistiche, è in Sicilia per tre concerti dal titolo emblematico “The voice of piece” prodotti da Associazione “Catania jazz” di Pompeo Benincasa.

Domenica 4 agosto alle ore 20,30 sarà nell’area archeologica di Morgantina ad Aidone, lunedì 5 agosto alle ore 21 farà tappa al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana e mercoledì 7 alle ore 21 al teatro antico di Segesta. Noa sarà accompagnata da Gil Dor alla chitarra, Rusian Sirota al pianoforte, Omri Abramov al sax e al’ewi, Daniel Dor alla batteria.

Noa cantante, compositrice, autrice dei testi delle sue canzoni, percussionista, attivista per la pace è considerata la voce piu importante del dialogo e della coesistenza tra Israele e la Palestina ed è la prima ambasciatrice di Israele per l’organizzazione delle nazioni unite sui diritti e sulla pace.

L’artista continua a far sentire la voce della parte pacifista della comunità israeliana, contraria alla guerra e convinta della possibilità di una convivenza con i palestinesi.