Per il Salvator Mundi un ‘Louvre saudita’

agenzia

Per ora il Leonardo resta sottochiave in magazzino a Ginevra

(di Alessandra Baldini) (ANSA) – NEW YORK, 20 AGO – Il quadro più caro nella storia del mondo finirà al centro di un nuovo museo in Arabia Saudita: è quanto rivela un nuovo documentario in due parti della Bbc sul principe ereditario saudita Mohammad bin Salman che nel 2017 avrebbe acquistato da Christie’s a New York il Salvator Mundi attribuito a Leonardo per 450 milioni di dollari, un record nella storia delle aste. In attesa della nascita del “Louvre delle sabbie”, l’immagine frontale di Cristo con in una mano un globo di cristallo e l’altra alzata in atto benedicente è sotto chiave in un caveau di Ginevra, non sullo yacht del suo acquirente che lo aveva comprato attraverso un prestanome. “E’ in magazzino da allora”, ha detto all’emittente britannica un confidente del reale di Riad. Continua dunque il giallo con l’aggiunta di un nuovo tassello: “Salman vuole costruire un enorme museo a Riad e fare del Salvator Mundi l’oggetto-ancora dell’esposizione”, ha detto alla Bbc Bernard Haykel, professore di studi mediorientali a Princeton, che lo avrebbe appreso direttamente dalla bocca del principe, il cui obiettivo sarebbe a sua volta di replicare l’esempio del Louvre dove il 90% dei visitatori passa con il solo scopo di vedere un’altra opera di Leonardo, la Monna Lisa.