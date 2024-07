Premio Angelo Musco, si parte con “L’eredità da nanna Manù”

teatro

Messsa in scena dalla compagnia “Il Belvedere”di Catania,

La commedia “L’eredità da nanna Manù” con la compagnia “ll Belvedere” di Catania, inaugura, oggi a Milo (Ct), la XVIII edizione del Premio “Angelo Musco” diretto da Mimì Scalia. Lo spettacolo sarà rappresentato, come tradizionalmente, alle ore 21, al Teatro Lucio Dalla di Milo. “Una commedia leggera e divertente con una trama semplice ma efficace. Filippo Cantarella è un povero uomo che vive con la sua famiglia in una casa di Catania. Una speranza per lui è quella di ricevere l’eredità della suocera per ristabilire una agiatezza economica ormai scomparsa. Ma alla morte della suocera, convinto di poter mettere i soldi in tasca, deve sottostare alla volontà del testamento e cioè quella di riuscire a sposare la figlia entro due mesi dall’apertura di esso. Cosa non facile, dato che la figlia Manuela è notoriamente povera e “simpliciunazza”. Filippo si adopererà per riuscire a sposare la figlia escogitando vari sistemi. Al protagonista si affiancano diversi personaggi popolani della tradizionale commedia siciliana. Così si sviluppa la “farsa” che vedrà trasformare i personaggi sulla scena da poveri scemi e brutti a ricchi, intelligenti e affascinanti”, dichiara il regista Nuccio Anastasi.

Animeranno le scene gli attori (nella foto in allegato): Nuccio Anastasi, Rosaria Ventura, Sonia Spina, Grazia Ragonese, Antonio Liotta, Alessio Cannata e Jessica Anastasi. Ricordiamo che la XVIII edizione del Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco” diretto artisticamente da Mimì Scalia, organizzato dal Comune di Milo (Ct), dalla Regione Siciliana, Assessorato Turismo e Spettacolo,dalla Presidenza dell’ARS, in collaborazione con la Pro Loco di Milo, la UILT Sicilia (Unione Italiana Libero Teatro), e l’Associazione Culturale e di Promozione Sociale “Teatro&Dintorni” di Catania.

«Siamo contenti di rinnovare il tradizionale appuntamento con il Premio teatrale “Angelo Musco”, al quale, insieme all’amministrazione comunale di Milo, con in testa il Sindaco Alfio Cosentino, teniamo molto per il valore culturale e l’indubbio ritorno promozionale per il nostro territorio. Nell’attesissima serata Milo Premia il Teatro del 3 agosto consegneremo il Premio Carriera all’attore Tony Sperandeo. Quest’anno gli spettacoli che verranno rappresentati dalle tre compagnie invitate alla kermesse teatrale, si contenderanno il Premio “Gradimento del Pubblico” che verrà assegnato allo spettacolo che riscuoterà il maggiore apprezzamento da parte degli spettatori.Inoltre, non mancheranno diversi momenti di magnetico show con artisti siciliani di comprovato talento. In questa occasione condurrò la serata finale con l’elegante Ruggero Sardo, entrambi saremo affiancati da Roberta Barbagallo e Cristina Di Pietro. Nel corso della serata, non mancherà, il Momento Letterarioa cura diGrazia Calanna che vedrà quest’anno la presenza della scrittrice Lina Maria Ugolini, vincitrice del “Premio Cultura 2024”», dichiara Mimì Scalia, Direttore artistico del Premio.Seguiranno, come da programma (si allega la locandina), gli spettacoli teatrali di genere brillante, ore 21, al Teatro Lucio Dalla di Milo: 01 agosto 2024, ore 21: “Na cavadda ppi muggheri” con il Teatro San Giovanni Stabile delle Aci, regia di Franco Musumeci; 02 agosto 2024, ore 21: “La scuola delle mogli”, con la Trinaura di Siracusa, regia di Tatiana Alescio.

Sempre in data 2 agosto 2024, prima dello spettacolo in cartellone, un selezionato gruppo di giovani rappresenterà i “Corti Teatrali” ideati nel corso dei “Workshop Teatrali” – a cura di David Amalfa (titolo del corto: “Credo nell’amicizia) e Dario Matteo Gargano (titolo del corto: “Le nuove star – Essere e desiderio”) – compendiati dal progetto culturale “Milo tra musica, teatro e vino”, ideato e diretto, a Milo, da Mimì Scalia, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo e la Casa San Giuseppe di Milo. Si registra grande attesa per la serata finale intitolata “Milo Premia il Teatro” che si terrà tradizionalmente al Teatro Lucio Dalla di Milo, alle ore 21, sabato 3 agosto 2024. Brillanti momenti di spettacolo con:il chitarrista Dario Matteo Gargano (accompagnato per un brano dal cantante Davide Belmonte); Enjoy Chaotic.