Premio Più a Sud di Tunisi, Portopalo premia le eccellenze

Toni Capuozzo ospite di spicco, omaggio a Sergio Leone con Piero Scaglione

Torna per il diciannovesimo anno consecutivo il Premio Più a Sud di Tunisi, rassegna nazionale in programma a Portopalo di Capo Passero dal 23 al 25 agosto 2024. Uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del Sudest siciliano, tra giornalismo e letteratura, con digressioni nel campo del cinema, della musica e delle arti e senza trascurare le eccellenze in campo scientifico e sociale. Confermata la formula su tre giornate. Le prime due (inizio ore 21) si svolgeranno al Cortile “Sotto il ponte” di via Tasca, palco naturale all’aperto. La serata conclusiva avrà come location lo splendido piazzale della Chiesa Madre, con alle spalle lo splendido mare dell’Isola di Capo Passero con alle spalle lo splendido mare di Capo Passero che incantò Pier Paolo Pasolini e Mario Soldati che qui arrivarono nel 1959 e nel ‘68 esaltandone la bellezza. Venerdì 23 agosto si parte con l’Osvaldo Soriano Futbol Fest: letteratura, calcio e canzone d’autore. Tra i racconti di cuoio dell’italo-brasiliano Darwin Pastorin, componente del comitato dei saggi della rassegna portopalese e tra le firme di maggior spicco del panorama giornalistico-letterario internazionale. Si parlerà del Mondiale del 1974, sublimato da Giovanni Arpino nel libro “Azzurro Tenebra”, pietra miliare della letteratura legata al calcio, uscito nel ‘77 e ripubblicato di recente. Pastorin fu allievo prediletto di Arpino. Remo Rapino, scrittore abruzzese, Premio Campiello nel 2020, presenterà i suoi racconti tratti dal libro “Fubbàll”, storie di giocatori anonimi e “spasulati”. Spazio anche alle storie di calcio locale con il videomaker Dino Oliva che curerà un amarcord sul campionato estivo di Portopalo del 1984. Il cantautore Ugo Mazzei presenterà “Una città per due. Parole e suoni per la sera”, concerto per pianoforte e voce, viaggio tra canzone d’autore e letteratura. Sabato 24 agosto, la serata sarà aperta da “I racconti di un inviato” di Toni Capuozzo, icona vivente del giornalismo italiano. Ad intervistarlo saranno i giornalisti Vincenzo Grienti (Tv2000) e Laura Valvo (La Sicilia).

Un percorso nella carriera del giornalista friulano, classe 1948, che ha seguito numerosi fronti di guerra. Seguirà l’omaggio a “C’era una volta in America”, il capolavoro di Sergio Leone di cui quest’anno si festeggia il quarantennale dalla sua uscita al cinema. Il giornalista e scrittore piemontese Piero Negri Scaglione, massimo esperto in materia e autore del bellissimo saggio “Che hai fatto in tutti questi anni” (Einaudi), svelerà ogni anfratto del film di Leone. Verrà insignito del riconoscimento nella sezione “Saggistica per il Cinema”. Il musicista Salvino Strano suonerà al pianoforte i brani della colonna sonora, composta da Ennio Morricone: dal “Tema di Deborah” a “Cockeye’s song”. Le due serate saranno curate e presentate dal giornalista Sergio Taccone. Gran finale della XIX edizione domenica 25 agosto (ore 21) con la premiazione dei vincitori della XIX edizione nello scenario incantevole del piazzale esterno della Chiesa Madre (via Isonzo). Una serata che sarà impreziosita da vari momenti musicali. A Toni Capuozzo verrà consegnato il Premio alla Carriera per il Giornalismo, Remo Rapino riceverà la Targa Osvaldo Soriano per le storie di calcio. Spazio anche per i libri: giallo d’autore, opera prima, narrativa e saggistica. Tra i premiati anche il team del Laboratorio del Telescopio Sottomarino KM3NeT (progetto guidato da Giacomo Cuttone), il reporter Salvo La Barbera e Roberto Lorefice (Sky Tg 24).