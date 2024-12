Presentato in Sardegna “Autunno Siciliano”, testi della catanese Antonella Sturiale e voce di Giusy Pischedda

spettacoli

S’intitola “Autunno Siciliano”, è il nuovo lavoro, i cui testi sono affidati alla penna della drammaturga e autrice catanese Antonella Sturiale, della cantante e interprete sarda Giusy Pischedda, più volte insignita di premi e riconoscimenti nazionali, tra cui il prestigioso premio europeo “Mia Martini”. Per le musiche del sassarese Simone Devilla, il cd “Autunno Siciliano”, è stato presentato in anteprima in Sardegna, al teatro Houdini di Cagliari, in occasione del “Lucio Tunis Show”. “É stata per me una grande emozione. Avevo già scritto in passato i testi dei brani dei miei lavori teatrali ma questa è tutta un’altra cosa. Ascoltare le mie poesie diventare canzoni mi regala una gioia senza pari. La collaborazione con l’amica e interprete Giusy Pischedda, è nata per caso facendole leggere alcuni versi scritti per onorare la sua storia personale. A mio parere Giusy è una realtà canora italiana di grande spessore. Il colore della sua voce ricorda le grandi voci delle interpreti italiane: Mina, Mia Martini, Fiorella Mannoia. Il suo cuore e la sua anima arrivano al pubblico al quale regala brividi intensissimi. Mi pregio e gioisco nel collaborare artisticamente con lei perché in lei ritrovo grande professionalità e massimo rispetto per il lavoro che svolge, qualità che caratterizzano anche la mia personalità”, dichiara Antonella Sturiale.