“Rageen Vol. 1”, torna da Zō a Catania il progetto tra rock, cinema e teatro degli Okiees con Pippo Delbono ospite in video e in audio

LO SPETTACOLO

Dopo 40 date in giro per l’Italia, l’appuntamento segna la chiusura del tour

A distanza di due anni, giovedì 23 gennaio, alle ore 21, torna da Zō Centro culture contemporanee di Catania “Rageen Vol. 1”, lo spettacolo transmediale realizzato dal collettivo catanese Okiees che vanta la partecipazione – in video e in voce registrata – dell’attore e regista Pippo Delbono. Attraverso una fusione tra musica eseguita dal vivo, film, performance teatrale e reading da parte di Delbono, viene offerta la storia di amore/odio in 12 capitoli tra i due protagonisti, Roger Benjamin e Benjamin Rye, stranieri in fuga dalla guerra che approdano in una nuova terra: Catania. Il rapporto tra Rog e Ben si trasformerà in un viaggio nei lati oscuri dell’uomo, un percorso introspettivo su una declinazione della figura dell’hostis, sull’altro da sé, su quello straniero che vive in noi. Un viaggio che, come suggerisce il titolo “Rageen”, fonde in un’unica anima i caratteri di “rage” (rabbia) e “spleen” (malinconia).

Il “Vol. 1” di “Rageen”, progetto pensato in tre volumi, è nato nel 2021, pubblicato da Edizioni Kappabit, nella sua veste più articolata e completa attraverso il transmedia book (che accoglie film, reading di Pippo Delbono – sia audio che video -, album musicale, illustrazioni in acquarello, testi narrativi, video di ogni canzone). Due anni dopo Kappabit Music pubblicò il solo album musicale sia in formato cd sia nelle varie piattaforme on line.

Gli Okiees mettono in scena la loro inedita forma di sperimentazione che unisce musica alternative-folk-rock con il cinema e il teatro. Una soluzione che punta ad una forma di ibridazione e di abbattimento dei consueti confini di uno specifico linguaggio artistico e che ha riscosso particolare interesse e successo di critica nel lungo tour che si è sviluppato in rinomati cinema, teatri e festival. La performance del 23 gennaio da Zo si offre come un momento particolarmente importante per il collettivo catanese. Dopo infatti 40 date in giro per l’Italia, l’appuntamento segna la chiusura di un cerchio, ovvero la conclusione del tour (seguono solo, venerdì 24 e sabato 25 gennaio, altre due date al teatro Porta Portese a Roma) per concentrare le forze nella composizione del secondo volume di quella che definiscono la loro “trilogia sullo straniero”.

Pippo Delbono

Per l’occasione i due membri che costituiscono i pilastri centrali degli Okiees, Adriano Murania, violinista dell’Orchestra del Teatro Bellini e della “cantatessa” Carmen Consoli, e Andrea Rabbito, professore ordinario di cinema all’Università “Kore”, hanno deciso di rivoluzionare il proprio spettacolo attraverso tre forme di ampliamento. In primo luogo, hanno scelto il coinvolgimento di quattro nuovi musicisti: l’attrice e cantante argentina Paula Tapia, la percussionista colombiana Karen Ramirez Viasus, il sassofonista Francesco Laurino e il tastierista Giuseppe Schillaci che curerà anche la parte di musica elettronica dello spettacolo. La seconda forma di arricchimento sarà offerta da un’accentuazione del carattere teatrale e da una particolare soluzione d’interazione tra pubblico e spettacolo resa mediante la “transmedia card” che verrà donata a ciascun spettatore.

Il collettivo Okiees che suonerà da Zō: in alto, da sinistra, Andrea Arrabito, Adriano Murania, Giuseppe Schillaci, Francesco Laurino, Karen Ramirez Viasus e Paula Tapia

E, in ultimo, lo spettacolo vedrà la partecipazione dei Blirp, progetto indie rock nato tra gli studenti del liceo Boggio Lera di Catania impegnati sia in veste di musicisti sia di videomaker. I giovani, infatti, si esibiranno ad apertura ed eseguiranno riprese nel disegno di un progetto nato dal rapporto tra il liceo catanese e l’Ateneo “Kore” che mira alla realizzazione di un video sull’indie rock catanese; un progetto che intende attivare un dialogo tra le nuove generazioni e i protagonisti della scena musicale del capoluogo etneo, partendo dagli Uzeda fino a giungere alle novità che il panorama attuale propone. Proprio alcuni di questi musicisti saranno ospiti tra il pubblico di quest’ultima data del collettivo catanese Okiees, in vista del loro nuovo lavoro.

Biglietti: € 8. Prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/dkr2qo-okiees-e-pippo-delbono-rageen-vol-1-23rd-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

