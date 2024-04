Successo per lo spettacolo “C’era una volta” con le famose canzoni della storia Disney

Sicily Music Academy

Al cine teatro Imperia di Monreale

Grande successo e continui applausi per lo spettacolo inserito nella Stagione del Cine Teatro Imperia di Monreale, venerdì 22 marzo alle ore 21.00. Sul palco la Sicily Music Academy che ha messo in scena la performance, C’era una volta, proponendo tutte le più famose canzoni della storia Disney, come “Il Re Leone”, “Mulan”, “Hercules” e tante altre canzoni che nel corso degli anni hanno fatto sognare grandi e piccini, uno spettacolo per tutta la famiglia.

Lo spettacolo ad ingresso gratuito ha riscosso particolare apprezzamento da parte del numero pubblico presente al Cine Teatro Imperia, contribuendo così ad attuare una attività culturale ed artistica per tutta la comunità dai più piccoli ai genitori, che hanno rivissuto al magia delle canzoni associate ai cartoons della Disney.

Stasera si continua con lo spettacolo che vede protagonista il comico siciliano Antonio Pandolfo con “Un divano per amico”. Si conclude domenica 24 marzo alle ore 17.30 con la Stagione Musicale che vede sul palco il tenore Alberto Profeta per il secondo concerto della Stagione musicale del Teatro Imperia a Monreale.

E’ possibile abbonarsi ad uno dei quattro cartelloni oppure comporre il proprio abbonamento con più cartelloni, acquistando tutto direttamente tramite la Piattaforma Vivaticket attivata dal Comune di Monreale. E’ anche possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli, oltre che su Vivaticket, anche al botteghino, aperto tutte le mattine (dalle 8.30 alle 13.00 e martedì anche dalle 14.30 alle 17.30) presso il Cineteatro, da due ore prima di ogni evento.

Per info e abbonamenti 366.6135784, sui social: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556656021017

https://www.instagram.com/cineteatroimperiamonreale/

Luogo: Cine Teatro Imperia di Monreale