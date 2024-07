Teatro Stabile di Catania: Lavia taglia il nastro di partenza con i testi di Giacomo Leopardi

La presentazione

L'inaugurazione della stagione “Appassionati” 2024-2025, il prossimo 9 ottobre. Trenta in tutto gli spettacoli

Strummula, tuppettu, o ‘turbo’ come per gli antichi romani. È il più antico gioco per bambini, una trottola variopinta, a campeggiare sul manifesto della stagione “Appassionati” 2024-2025 del Teatro Stabile, presentata ieri al Verga in una gremita conferenza stampa fitta di interventi dei protagonisti (irriverente e divertentissimo il contributo video di Alessandro Haber). C’era molta attesa per il debutto del neodirettore artistico, l’attore e regista Graziano Piazza, subentrato al regista Luca De Fusco che – dopo aver contribuito a un autorevole riposizionamento dello Stabile etneo – è passato alla direzione del Teatro di Roma prima della scadenza del mandato.Ed è con un colpo di teatro che Piazza ha dato l’abbrivio, producendosi in un elegante lancio della trottola sul palcoscenico a significare la volontà di riannodare i fili con la storia della massima istituzione di prosa della città, la cui identità – a fargli eco in un messaggio audio è la Presidente Rita Gari – si era sfilacciata.

Le linee guida

Passato e presente, storia e investimento sul futuro sono le linee guida del direttore artistico che si è subito messo in sintonia con lo spirito della città, con sue vibrazioni tra mare e fuoco e con la complessità di un territorio dalla spiccata vocazione artistica.È poi Carlo Zimbone, per conto del cda del TSC, a sciorinare la prestigiosa carriera del neodirettore: «Artista a tutto tondo, formatosi alla scuola di grandi maestri della regia mondiale, profondo conoscitore della realtà teatrale. Di origine siciliana, quello di Piazza è un ritorno a casa». La presidente Gari ha ringraziato Luca De Fusco per l’azione di rilancio, sostenuta dalla costante attenzione sul bilancio, da un maggior impegno economico degli Enti locali – Regione, Comune e Città Metropolitana – dalla collaborazione con altre istituzioni culturali, in testa il Teatro Massimo Bellini, e da progetti internazionali che hanno consentito la realizzazione dello spettacolo L’Albatros in coproduzione con la Tunisia.Presente il sindaco Enrico Trantino che, in vena di divertito pirandellismo, ha dichiarato «alcuni mi chiedono di essere quello che non sono», mentre a proposito della stagione: «Il cartellone dimostra che Catania è al centro dell’Europa, ma con una presenza significativa di artisti siciliani. Lodevole, per ciò che significa in termini di inclusione e di civiltà, la ripresa del bellissimo “Anima mundi” dell’Associazione Neon».

Il cartellone

Sono 30 gli spettacoli in programma, tra cui 16 produzioni e 14 ospitalità.Il 9 ottobre l’inaugurazione al Verga sarà con una serata di gala in onore di Gabriele Lavia che recita testi di Giacomo Leopardi. «Non potrei festeggiare meglio il giorno che precede il mio compleanno» ha detto il grande maestro nel videomessaggio. A novembre sarà la volta di “Guerra e Pace” diretto da De Fusco che bissa Tolstoj dopo “Anna Karenina” (in tournée anche quest’anno). Coprodotto con Roma e Palermo, lo spettacolo rinsalda il dialogo con Pamela Villoresi, direttrice artistica del Biondo, qui tra gli interpreti principali. «Uniamo le forze in una fruttuosa collaborazione – ha detto l’attrice – Mai come in questo momento è necessario far riflettere il pubblico sul tema della pace».Ben rappresentati gli autori russi con “L’ispettore generale” di Gogol regia di Leo Muscato, protagonista Rocco Papaleo, e con “Crisi di nervi” diretto da Peter Stein (in video insieme con Maddalena Crippa) che mette in scena tre atti unici di Anton Čechov.

I protagonisti da Haber a Pirrotta