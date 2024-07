Tedua torna a Catania e raddoppia: in 5mila a Villa Bellini per il rapper

il concerto

Fan in fila già dal mattino

TEDUA TORNA A CATANIA E RADDOPPIA

Torna a Catania con un anno e un album in più il rapper Tedua, che dopo il primo concerto in città nel 2023, ieri sera è tornato, raddoppiando le presenze rispetto all’anno precedente. Fan in fila, nei pressi della villa, già di primo mattino, per accaparrarsi le prime file, e avere un contatto con l’artista. Infatti Tedua, alla fine di ogni concerto, scende tra il pubblico delle prime file, salutando tutti, stringendo mani e scattando anche qualche selfie.

Mario Molinari (vero nome dell’artista), è esploso nel 2023, quando con l’albulm “La Divina Commedia” conquistò le prime posizioni della hit parade Italiana, riuscendo a portare ben 8 brani nelle prime dieci posizioni. Un progetto che lo ha consacrato al pubblico, tanto da riproporre una nuova versione dell’album nel 2024, e una nuova tournée che ieri ha fatto tappa a Catania. Tra i suoi brani, diverse collaborazioni con Sferaebbasta, Annalisa, Angelina Mango, Rkomi, Fedez, ma soprattutto Vaz Tè e Izi, con cui avevano avviato il progetto Wild Bandana. Ieri sera, consacrazione confermata anche a Catania, città che ha elogiato per tutto il concerto.