Tony Hadley e una voce che ancora incanta dopo quasi 40 anni

il tour

I due concerti siciliani dell'ex frontman degli Spandau Ballet

Una voce che disegna tratti e sensazioni, ieri quale frontman degli Spandau Ballet, oggi a rileggere la sua storia insieme ad un timbro vocale senza alcun cedimento.

I due concerti in terra di Sicilia, a Palermo e Catania, di Tony Hadley hanno evidenziato un repertorio sempreverde, elegante, legato al carisma di chi lo canta con partecipazione e presenza scenica, mostrando i gioielli della casa, “Through The Barricades, Gold, True, Lifeline, Only When you leave, Round and Round, I’ll Fly for You”, il sentimento nel cantare senza tempo e confini.

