Tributo a Franco Battiato al Giardino Bellini: esplosione in musica di catanesità

Catania

A dirigere l’inedito gruppo di artisti è stato il maestro Daniele Zappalà, che ha guidato un’orchestra di 30 elementi

A compendio di una stagione ricca di eventi artistici in tutta la provincia, a Catania si è celebrata un’apoteosi in musica con il concerto, al “Giardino Bellini”, tributo a Franco Battiato. Un omaggio al cantautore siciliano ben organizzato dalla Bm Produzioni Musicali di Antonella Michieli e promosso dall’assessorato sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana. Considerato che interpretare le canzoni del maestro Battiato non è cosa semplice, nel complesso Arisa, Chiara Galiazzo, Raphael Gualazzi e Colapesce Dimartino hanno onorato l’indimenticato maestro.