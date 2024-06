Ultimo non tradisce mai: 40mila fan in visibilio a Messina

Il concerto

Accompagnato dalla compagna Jacqueline Luna, ha cantato per oltre due ore davanti un pubblico entusiasta.

Prepara la tournée per il 2025, il giovane Ultimo, dopo i sold out di quest’anno con la vendita dei biglietti terminata in poche ore. Anche ieri a Messina uno spettacolo atteso da circa 40.000 fan, provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Quasi 200 i pullman presenti che hanno riempito le strade adiacenti lo stadio. Ultimo non ha deluso le aspettative, accompagnato dalla compagna Jacqueline Luna, ha cantato per oltre due ore, davanti un pubblico entusiasta.

Il 28enne romano, designato da Venditti come suo erede, ha proposto i brani che lo hanno portato al successo, con arrangiamenti rivisti, e l’accompagnamento di una band veramente di grande qualità.