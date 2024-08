Venditti e la “notte prima degli esami” a Catania e a Palermo

il tour

Il quarantennale del suo album capolavoro "Cuore"

Antonello Venditti celebra il 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” con un grande progetto live: “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”. Uno spettacolo imperdibile che arriverà in Sicilia con due date in programma per l’estate 2024: 29 agosto alla Villa Bellini di Catania e il 31 agosto al Velodromo P. Borsellino di Palermo.

Il concerto di Catania fa parte della rassegna Sotto il Vulcano Fest (organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest), la data del 31 agosto di Palermo è inserita all’interno del cartellone del Dream Pop Fest Palermo (organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo).