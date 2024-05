Il car sharing arriva a Ragusa

Ragusa

Kinto e TD Car Toyota portano la mobilità sostenibile in città

Grazie alla partnership tra KINTO, brand globale del Gruppo Toyota dedicato ai servizi di mobilità, in collaborazione con il concessionario Toyota TD Car e in accordo con il Comune di Ragusa, arriva in città il primo servizio di car sharing con una flotta elettrificata Toyota dotata della tecnologia Full Hybrid. Tre le stazioni di prelievo previste.

Quattro stazioni di prelievo, quindici auto e tutta la comodità di un’autovettura in condivisione per poche ore o intere giornate: il nuovo servizio di car sharing arriva a Ragusa attraverso la partnership siglata tra il Comune di Ragusa, KINTO, brand di Mobilità del gruppo Toyota e il concessionario locale T.D. Car. Il progetto, promosso dal Comune di Ragusa, rappresenta un importante passo avanti verso una mobilità più innovativa e sostenibile.

KINTO Share è un servizio di car sharing 100% digitale, che permette attraverso l’apposita app di prenotare con facilità l’autovettura più adatta e di gestire l’operatività tramite lo smartphone, rendendo gli spostamenti dei cittadini più sostenibili attraverso una flotta di vetture equipaggiate con le più moderne tecnologie elettrificate, come il Full Hybrid che permette di viaggiare in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo.

KINTO Share, nella città di Ragusa mette a disposizione una flotta di 15 vetture Toyota Yaris Hybrid presso 3 stazioni di prelievo e rilascio, dedicate e gratuite, situate nelle aree cittadine di Ragusa Ibla e Ragusa Centro, nonché nella località di Marina di Ragusa. Le stesse vetture potranno essere prelevate e restituite anche all’interno della sede del Concessionario Toyota TD Car. Sarà possibile prenotare le vetture del servizio KINTO Share per poche ore oppure per l’intera giornata, con tariffe convenienti e flessibili all inclusive (assicurazione, carburante, assistenza stradale e call center h24). Per gli utenti che si registreranno all’app sarà inoltre possibile usufruire del servizio KINTO Share anche sul resto del territorio nazionale, grazie alla presenza di una flotta di più di 300 veicoli presso 139 stazioni di prelievo in 13 Regioni e 33 Province.

«Condividere un’auto oggi significa ottimizzare tempo e costi- così il sindaco Giuseppe Cassì annuncia il nuovo servizio-. Anche Ragusa, come gran parte delle città europee, ha finalmente il suo servizio di car sharing. Una comodità per i ragusani; un vantaggio per gli studenti universitari, che avranno una tariffa dedicata; un’opportunità in più per i turisti che potranno spostarsi da una parte all’altra di una destinazione turistica molto vasta e articolata come la nostra, dal mare alla città, semplicemente scaricando un’app».

«Guardare alla mobilità vuol dire avere uno sguardo ampio. Tenere conto non solo delle strade e delle zone, ma anche dei flussi, dei diversi target di utenza, dei poli di interesse di chi vive la città e di chi la visita è importante- sottolinea l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri-. Mentre Ragusa si prepara a un nuovo trasporto pubblico locale, che per la prima volta negli ultimi 50 anni cambia gestore aumentando le linee e rinnovando mezzi e segnaletica, il servizio di car sharing offre da subito una flessibilità fondamentale in un’ottica di sistema integrato. Siamo convinti che servizi di mobilità come questo possano favorire la residenzialità in aree con difficoltà di parcheggio come il Centro e Ibla, l’attrattività verso gli studenti fuorisede, l’offerta turistica».

«Il lancio di KINTO Share a Ragusa rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione del nostro obiettivo di garantire una “Mobilità per tutti” – dichiara Vincent Van Acker, Service Design & User Experience Director di KINTO Italia-. Desidero ringraziare il Comune di Ragusa per averci scelto come Mobility Partner e il concessionario Toyota TD Car per il contributo significativo frutto di un presidio attento del territorio. In questo modo ribadiamo l’obiettivo di KINTO di essere un Mobility Provider che, anche in collaborazione con le Amministrazioni Locali, è in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento, di migliorare la qualità della vita ai cittadini ma anche di contribuire al benessere della società attraverso un modello di mobilità che permetta a tutti di spostarsi in modo sicuro e senza barriere nel rispetto dell’ambiente e senza lasciare indietro nessuno».