La  solidità di LBG Sicilia e la resilienza del carrubo

L’azienda ragusana sarà al summit di Siracusa proponendo un approfondimento sulla pianta e i suoi frutti

Sostenibilità, scelte che rispettano l’ambiente e un continuo lavoro di ricerca e sviluppo che ha portato l’azienda a diventare leader del mercato globale della farina di semi di carrubo. La LBG Sicilia, azienda ragusana fondata a inizio anni 2000, sarà presente durante il G7 Agricoltura entrato nel vivo a Siracusa, proponendo un momento di confronto e approfondimento proprio sul carrubo, sulla pianta e sui suoi frutti, dai cui estrae locust bean gum, proteina, fibra e altri derivati, che diventano ingredienti sostenibili e di alta qualità per il settore alimentare.

Il convegno promosso è in programma giovedì all’Urban Center, con inizio alle 14,30 e il tema trattato sarà “La resilienza del carrubo, strumento a supporto di un’agricoltura estensiva e risposta alle tendenze del mercato alimentare”. L’esperienza e la solidità di LBG Sicilia nel settore parte da lontano, appunto dagli anni 2000, quando l’azienda venne fondata dal Cavaliere del Lavoro Giovanni Carlo Licitra. Da un lato c’era la conoscenza del settore, dall’altro la visione di possibili nuovi orizzonti legati alla sostenibilità ambientale in chiave moderna e attuale. Così l’azienda ha da sempre puntato sulla ricerca e sullo sviluppo. La farina di semi di carrubo SEEDGUM selezionata da materie prime di altissima qualità, prodotta attraverso un processo termo-meccanico, completamente privo di sostanze chimiche, che attraverso la continua evoluzione tecnologica, gli altissimi standard qualitativi e tracciabilità ha permesso a LBG Sicilia di diventare un punto di riferimento in questo settore.

Non solo farina e derivati dal frutto del carrubo, LBG Sicilia oltre un decennio fa ha ampliato l’offerta danno vita alla gamma SOLMIX: miscele funzionali per l’industria alimentare fatte su misura del cliente, che oggi conta oltre 1.500 prodotti. Ingredienti naturali e miscele funzionali trovano impiego in diverse applicazioni alimentari, come per esempio: gelato, prodotti caseari, prodotti alternativi ai latticini, marmellate, creme spalmabili, bevande, succhi di frutta, prodotti vegani, preparati ipoallergenici o anallergici, senza glutine, snack e molto altro ancora.

Dimostrandosi un’azienda all’avanguardia e capace di anticipare i tempi, LBG Sicilia vuole dunque puntare l’attenzione sul carrubo e sui prodotti da esso estraibili grazie a un attento percorso di ricerca e sviluppo che ha messo sempre in primo piano la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale, evidenziando appunto come la sua coltivazione possa rispondere alle necessità dei giorni d’oggi, rispondendo alla domanda del consumatore finale globale, alla ricerca di prodotti più sostenibili, sempre più di origine vegetale e magari “upcycled”, ossia derivati da sottoprodotti; il tutto, sia per consumo umano sia per gli animali.

Tornando al convegno, l’appuntamento è per giovedì all’Urban Center di Siracusa. Il titolo, come già detto, è “La resilienza del carrubo, strumento a supporto di un’agricoltura estensiva e risposta alle tendenze del mercato alimentare”.

La registrazione dei partecipanti è prevista dalle 14,30, poi alle 15 il saluto e l’introduzione del Cavaliere del Lavoro Giovanni Carlo Licitra, Ceo e fondatore di LBG Sicilia. Segue il saluto istituzionale del dott. Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’assessorato Agricoltura della Regione Siciliana. Il convegno prevede una serie di interventi sugli aspetti storici e culturali legati al carrubo ad opera del dott. Alessandro D’Amato; gli aspetti agronomici della coltura del carrubo a cura del prof. Stefano La Malfa dell’università di Catania; il ruolo del carrubo negli ormai fragili agroecosistemi mediterranei a cura del dott. Giuseppe Cicero.

Il dott. Daniele Mariani, marketing director di LBG Sicilia parlerà del basso impatto ambientale degli ingredienti che si possono estrapolare dal carrubo e degli ingredienti derivati dai sottoprodotti valorizzati, mentre il dott. Massimo Brugaletta concluderà il convegno con un intervento su proposte tecniche, normative ed economiche per il rilancio della carrubicultura.