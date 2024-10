SICEP: 75 Anni di storia, innovazione e leadership

SICEP

Evoluzione e sfide nel settore delle strutture prefabbricate

L’azienda Sicep compie 75 anni l’ingegnere Claudio Civello, CEO della società, racconta la nascita dell’impresa e come si trasforma diventando leader nella produzione di strutture prefabbricate per l’industria, il commercio e la logistica, realizzando importanti progetti nel Sud Italia.

L’evoluzione di SICEP: come è cambiata l’azienda in 75 anni

SICEP nasce nel 1949 come azienda produttrice di semplici manufatti per lavori idraulici, stradali ed edili. A metà degli anni 70 entra nel mercato del calcestruzzo armato precompresso trovando la sua vera vocazione nella progettazione, produzione ed installazione di capannoni ed edifici civili, commerciali, industriali e di infrastrutture.

La SICEP che quest’anno festeggia il suo 75esimo compleanno è molto diversa dalla SICEP che trovai nel 1975 quando, fresco di laurea, entrai in azienda, perché il mondo in cui opera si è completamente trasformato.

La complessità del nostro lavoro è aumentata a dismisura e ciò ha richiesto competenze sempre più elevate. Un altro aspetto che oggi si dà per scontato ma che fino a qualche decennio fa non lo era affatto è l’informazione. Oggi l’accesso all’informazione avviene in tempo reale, allora era quasi del tutto inesistente.

Alla fine degli anni 80 capii che per poter sopravvivere e crescere erano necessari grandi cambiamenti. Acquisimmo così un’area di oltre 150.000 mq dove iniziammo a costruire il nuovo stabilimento e a trasferire gradualmente tutta la produzione. Quello fu il vero inizio di una nuova avventura che continua ancora oggi.

Cosa ha reso SICEP l’azienda leader nel settore

L’impegno totale nell’attività in cui ho profuso tutte le mie energie, non aver mai cercato i grandi palcoscenici lavorando quasi esclusivamente con i privati mettendo sempre al centro i clienti. Ciò ha contribuito a sviluppare un’immagine positiva dell’azienda che oggi ci sta ripagando.

L’aver da sempre mantenuto un sistematico ed efficace controllo dei costi che ci ha permesso di monitorare l’azienda con continuità e mettere il fattore umano a centro del progetto, motivando le persone mettendole sempre a conoscenza del perché si fanno le cose.

A rafforzare il concetto tra passato, presente e futuro risponde Luca Civello, Consigliere Delegato di SICEP S.p.a.

Novità e sfide per il futuro di SICEP: innovazioni e prospettive

Cambiamento, trasformazione e adattamento sono presupposti imprescindibili per mantenere salda nel tempo la posizione quale azienda di riferimento nel settore dei prefabbricati in calcestruzzo.

Già da qualche anno abbiamo iniziato e prosegue tutt’ora un percorso di grande rinnovamento dello stabilimento. Abbiamo investito molto in nuovi impianti, abbiamo informatizzato gran parte dei processi produttivi nella direzione delle moderne smart factory aumentando il controllo sui processi e la sinergia tra persone, macchine e software.

Perfettamente sinergico a questo processo di digitalizzazione è l’adozione delle metodologie di progettazione BIM che ci consentirà di ottimizzare sempre più i processi dalla fase di ideazione di un edificio, alla fase commerciale, alla pianificazione e infine alla realizzazione, facendoli comunicare tra di loro in modo sempre più efficiente ed efficace.

Ma la più grande sfida che il mercato ci pone è quella in ambito di sostenibilità. In tal senso tutte le aziende dovrebbero avere un ruolo trainante nella direzione della sostenibilità con un approccio proattivo, consapevole e responsabile. Questo sta già producendo e produrrà cambiamenti sempre più rilevanti in termini di fattori che determinano vantaggio competitivo.