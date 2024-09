Uno straordinario intreccio di cultura e folklore

Sponsor

Il programma tra sfilate, musica, degustazioni e l’antica pisatura

Scrivi Festa del Grano, giunta alla sua 28^ edizione, leggi tradizione, cultura, spettacolo, intrattenimento e consapevolezza. E così il programma allestito dal Comune di Raddusa è l’occasione per vivere tre giorni intensi di appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi artistici, con un unico filo conduttore: il rispetto e il ringraziamento a quel prodotto, appunto il grano, che è stato caratteristico e trainante per l’economia della comunità.

Si comincia venerdì 6 settembre con l’apertura della Pinacoteca comunale, del Museo della Civiltà Contadina in via Tenete Sollima, della mostra fotografica realizzata con gli scatti della trebbiatura 2024. Sarà aperto in piazza Vittorio Emanuele l’altare di San Giuseppe e in piazza Milite Ignoti saranno esposti i mezzi agricoli. Il via ufficiale alle 17,30, con la cerimonia di apertura della manifestazione e la successiva sfilata per le vie del paese della banda musicale Maestro Giuseppe Allegra Città di Raddusa.

Alle 21,30 il primo spettacolo musicale in piazza Umberto I: protagonista la Coraline Maneskin Tribute Band.

Sabato 7 settembre alle 9 si svolgerà l’estemporanea di pittura a cura della pittrice Pinella Insabella, mentre alle 9,30 il convegno (al centro polifunzionale Papa Giovanni Paolo II) dal tema Siccità e relative conseguenze, organizzato dalla Cia Raddusa e dalla Sicili Cereali Raddusa.

Dalle 9 alle 12 sarà possibile partecipare alle visite guidate in un molino tipico. Alle 10,30 l’apertura della mostra Corredo Antico. Dalle 12,30 in poi, invece, in piazza Milite Ignoto la degustazione di pane condito.

Alle 18 la sfilata delle autorità civili e militari, della carrozza Marchese di Raddusa, il corteo mitologico con le bande musicali, i gruppi folkloristici e i carri siciliani. Alle 20,30 la degustazione “A Cuccia”, sempre in piazza Milite Ignoto, poi a chiudere la seconda giornata lo spettacolo musicale, in piazza Umberto I, con Colpa d’Alfredo Vasco Tribute Band, con ospite Andrea Braido.