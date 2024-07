30 anni fa Pasadena: Baggio, “Vita non sempre è facile”

agenzia

ROMA, 18 LUG – Roberto Baggio y Franco Baresi recordaron la derrota de Italia en definición por penales ante Brasil en la final del Mundial USA 94 tras el empate sin goles durante los 90′ reglamentarios y el tiempo suplementario. “La vida no siempre es fácil. Si lo fuese, no creceríamos ni progresaríamos como seres humanos”, publicó Baggio en su cuenta de la red social Instagram sobre la final disputada el 17 de julio de 1994. “Si logramos algo, a menudo nos envidian; si fallamos un objetivo, nos ridiculizan y atacan. Desgraciadamente la gente es así”, agregó Baggio, quien malogró un penal en la definición de la final disputada en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles. “Dolores y sufrimientos inesperados pueden encontrarse en el camino de cada uno. Pero es precisamente en el momento en el que te encuentras antes estas pruebas que no debes rendirte. Nunca bajen los brazos. No retrocedan jamás”, completó Baggio. Asimismo, Baresi, quien logró jugar la final tras recuperarse en tiempo récord de una lesión de rodilla y también malogró un penal en la definición, recordó la derrota ante la “canarinha” y respaldó a Baggio. “Sin él no hubiésemos llegado a esa final. En realidad, estábamos un poco frustrados porque Baggio llegó a ese partido lejos de su mejor estado físico, no estaba al 100%. Si lo hubiese estado, creo que hubiésemos tenido más chances de ganar”, estimó Baresi. “¿Cómo hice para patear así tan alto? Aún hoy me lo pregunto. En ese momento había mucha emoción, tensión, tantas sensaciones todas juntas. Y yo, lamentablemente, fallé ese penal”, expresó Baresi en diálogo con el diario brasileño O Globo. En el reportaje que concedió al medio brasileño, el ex defensor del Milan también reconoció su sorpresa cuando el DT Arrigo Sacchi decidió incluirlo como titular en la final sólo 22 días después de haber sido sometido a una operación para remediar una lesión de meniscos que sufrió en un duelo de la fase de grupos contra Noruea. “Sacchi me lo dijo la noche anterior, me conocía y sabía que si aceptaba no daría el 100%, sino que daría el 200%. No estaba seguro de haberme recuperado completamente, pero era el partido que había esperado muchos años y no podía perdérmelo. Era el capitán y sentía a ese equipo como mío”, remarcó Baresi. Consultado sobre la definición por penales, el ex zaguero respondió: “puedes practicar todo lo que quieras, pero lo que imposta es cuando estás ahí. Cambia todo”, enfatizó. “Cuando apoyas el balón sobre el punto del penal, el arco se achica y el arquero rival se agiganta. Piensas en patear a un ángulo determinado, pero luego cambias de idea y pasa lo que me ocurrió a mí”, lamentó Baresi. “Recuerdo que observaba los movimientos de Taffarel y pensaba en patear a su izquierda, pero cuando comencé a correr cambié de idea y el movimiento de mi cuerpo hizo que el remate fuera tan alto”, explicó. “Son cosas que pasan, el deporte es así. Puedes practicar mucho, pero también los mejores especialistas fallas, está en la historia del fútbol y hay que aceptarlo”, insistió Baresi. “También hay que ver el lado positivo y no el negativo. Entonces digo que para cada futbolista jugar una final del Mundial es el gran objetivo, y yo protagonicé una, aunque sea de modo negativo, pero debes asimilar todo de la manera apropiada”, remarcó el vicepresidente honorario del Milan. En cuanto a los elegidos para patear los penales, Baresi contó que “decidimos en el momento los responsables, porque debíamos entender cómo estábamos. Lo que importa más no es cómo estás antes del partido, sino después, y ese día además hacía mucho calor”, recordó.

