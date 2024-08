A Montreal Sinner batte Tabilo ed è nei quarti

agenzia

Avanza anche Arnaldi in rimonta sullo spagnolo Davidovich Fokina

ROMA, 10 AGO – Jannik Sinner approda agevolmente ai quarti del Masters 1000 di Montreal grazie al successo in due set (6-4, 6-3) sul mancino cileno Alejandro Tabilo, n.21 del ranking Atp. Tra i due non c’erano precedenti. Prossimo avversario sarà il russo Andrey Rublev (n.8). Avanza anche Matteo Arnaldi, per la prima volta ai quarti di un ‘1000’, dopo aver battuto in rimonta Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha vinto il primo set 4-6, l’azzurro ha pareggiato i conti nel secondo, vinto al tiebreak. Nel terzo, sul 3-0 a favore di Arnaldi, Fokina si è ritirato. Affronterà il giapponese Kei Nishikori per un posto in semifinale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA