Agenzia governo: Barelli ‘confido nel buon senso di Abodi’

agenzia

'Ministro saprà dare i chiarimenti che il calcio richiede'

ROMA, 08 MAG – “Io mi occupo di ‘palle in acqua’ (ride, ndr), non ho seguito la vicenda personalmente. Ma Abodi é una persona giudiziosa e saprà dare i chiarimenti che il calcio richiede. Penso troveranno delle soluzioni”. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente Fin e capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia, a margine della presentazione della partnership in Farnesina tra Sport e Salute, MAECI e Ita, commentando il progetto di agenzia governativa che controllerebbe i costi delle società professionistiche. “Spero tutto si possa chiarire nell’ambito dell’equilibrio dell’autonomia dello sport e la gestione corretta delle vicende sportive in senso lato – ha aggiunto – Confido sul buon senso di Abodi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA