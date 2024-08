Allarme Conte, al Napoli mi aspettavo una situazione migliore

agenzia

'Siamo quasi all'anno zero, incontreremo forti difficoltà'

NAPOLI, 17 AGO – “Non dico che siamo all’anno zero del Napoli, ma in una situazione molto vicina allo zero. Non mi spaventa ma è meglio essere chiari anche con i tifosi che devono sapere bene la situazione. MI aspettavo una situazione migliore. Su questo chiedo grande unità e compattezza per riportare il Napoli competitivo, ci vorranno tre mesi, sei, un anno non so, ma per ora so che incontreremo forti difficoltà”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia dell’esordio in campionato a Verona. Conte spiega che “siamo proprio all’inizio della ricostruzione della base della rosa. Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato, pensavo a sorprese positive, ma ho avuto difficoltà poi a trovarne, mi aspettavo di meglio. Ora facciamo valutazioni con il club, sapendo che dovremo fare le cose per gradi partendo da una situazione in cui ci sono 9-10 uscite. Significa essere in una situazione molto diversa dalle altre squadre che vedo avere stabilità, che cedono due giocatori ma hanno una formazione base a cui aggiungono un paio di elementi”.

