Allo svizzero Hirschi la Clasica San Sebastian

Battuto in volata il francese Alaphilippe

ROMA, 10 AGO – Lo svizzero Marc Hirschi ha vinto la Clasica San Sebastian, imponendosi in volata davanti al francese Julian Alaphilippe. Hirschi (UAE Emirates), 26 anni tra pochi giorni, ha così vinto una delle sue gare più belle dopo essere stato l’unico a riuscire a seguire Alaphilippe nell’ultima difficoltà, il Pilotegi e le sue pendenze superiori al 20%. Lo svizzero, vincitore di tappa del Tour de France nel 2020 e della Freccia Vallone nello stesso anno, sta vivendo una grande estate da quando ha vinto il Tour della Repubblica Ceca a fine luglio. Jonas Vingegaard è caduto mentre gareggiava nella sua prima uscita dopo il secondo posto al Tour de France il mese scorso. È stato anche il ritorno del danese sulle strade basche dopo la grave caduta in primavera durante il Giro dei Paesi Baschi. Quest’anno non era presente il doppio detentore del titolo a San Sebastian, il belga Remco Evenepoel, reduce da una storica doppietta alle Olimpiadi di Parigi (cronometro e corsa su strada), così come lo sloveno Tadej Pogacar. Primo degli italiani è giunto Lorenzo Rota (Intermarché), ventunesimo a 3’53”.

