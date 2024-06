Amichevole dell’Argentina, doppiette di Messi e Lautaro

agenzia

Guatemala 'demolito' 4-1 negli Usa, in evidenza l'interista

LANDOVER, 15 GIU – Amichevole di preparazione per l’Argentina che si sta ‘avvicinando’ alla Coppa America. Al Commanders Field di Landover, nel Maryland, contro il Guatemala è finita 4-1 con i centroamericani andati a sorpresa in vantaggio grazie a un autogol di Lisandro Martinez. Poco dopo, però, Messi ha ristabilito la parità sfruttando anche un errore del portiere avversario Nicholas Hagen. Al 39′ Argentina in vantaggio su rigore, concesso per un fallo ain area su Valentin Carboni. Messi ha lasciato l’incarico di tirare dal dischetto a Lautaro Martinez, che non ha fallito il penalty. Dopo una rete annullata a Lisandro Martinez per fuorigioco, i campioni del mondo sono andati sul 3-1 al 21′ st, ancora con Lautaro, su perfetto assist di Messi, che poi nel finale ha realizzato il 4-1 finalizzando al meglio un passaggio di Di Maria. Per la Pulce è stato il gol n. 108 in nazionale.

