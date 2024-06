Amichevole Italia-Turchia, arbitra l’austriaco Gishamer

agenzia

Martedì la partita a Bologna, test verso Euro 2024

ROMA, 02 GIU – E’ l’austriaco Sebastian Gishamer l’arbitro designato dall’Uefa per Italia-Turchia, prima delle due amichevoli degli azzurri in vista di Euro 2024, in programma allo stadio Dall’Ara di Bologna martedì alle 21. Connazionali i due assistenti Andreas Heidenreich e Santino Schreiner, quarto ufficiale Antonio Rapuano. Il secondo test è in programma il 9 giugno ad Empoli contro la Bosnia Erzegovina.

